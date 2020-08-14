НЕЖНОЕ ФОТО ⟩ В сети восхитились тончайшей красотой 14-летней дочери Волочковой

«Настроение – тропики. Сидеть на месте не собираемся, подумали о рафтинге», — подписала снимок девушка, которая проводит каникулы в Турции.

Подписчикам Ариадны очень понравился образ, они восхитились красотой девушки и обратили внимание на то, что она заметно повзрослела за последнее время. «Роскошная», «Красивая и милая, оставайся такой всегда», «Какая стала взрослая! Красавица!», «Красивое платье, и сама красотка! Так держать!», «Выросла, похорошела так!», «Какая красивая! Очень понравился образ, нежный такой», «Очень женственная», — не скрывали восторга фолловеры.