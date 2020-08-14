ШУТКА ПРО СОСИСКУ ⟩ Ильвес флиртует с горячей участницей эстонского шоу «Дом-2»?

Девушка опубликовала в соцсети безобидный пост, в котором написала: «Когда я вижу где-то слово сосиска, мне сразу хочется пирожок с сосиской».

Kui ma näen kuskil sõna viiner (сосиска — перевод на рус.), siis mul tuleb ju viineripiruka isu,

— в оригинале на эстонском.

Разговор Тоомаса Хендрика Ильвеса и Сейди Воогре ФОТО: Скриншот с Twitter

Тоомас Хендрик Ильвес не расстерялся и решил своеобразно отшутиться в комментариях: «А когда я вижу слово фанера, моя рука тянется за молотком».

Но главное и более важное то, как шутка прозвучала на эстонском языке:

Kui mina aga näen sõna vineer (фанера — перевод на рус.), haarab mu käsi haamri järele.

Вероятнее всего, бывший президент просто затеял игру слов (vineer и viiner). Однако некоторые задумались, а к чему он решил затеять ее именно в ответ на слово сосиска...