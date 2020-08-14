ШУТКА ПРО СОСИСКУ ⟩ Ильвес флиртует с горячей участницей эстонского шоу «Дом-2»?

Экс-президент Эстонии странно пошутил в социальной сети Twitter в ответ на публикацию красавицы Сейди Воогре, звезды молодежной телепередачи Rannamaja — шоу «Дом-2» на эстонский лад.
Девушка опубликовала в соцсети безобидный пост, в котором написала: «Когда я вижу где-то слово сосиска, мне сразу хочется пирожок с сосиской».
Kui ma näen kuskil sõna viiner (сосиска — перевод на рус.), siis mul tuleb ju viineripiruka isu,
— в оригинале на эстонском.
Тоомас Хендрик Ильвес не расстерялся и решил своеобразно отшутиться в комментариях: «А когда я вижу слово фанера, моя рука тянется за молотком».
Но главное и более важное то, как шутка прозвучала на эстонском языке:
Kui mina aga näen sõna vineer (фанера — перевод на рус.), haarab mu käsi haamri järele.
Вероятнее всего, бывший президент просто затеял игру слов (vineer и viiner). Однако некоторые задумались, а к чему он решил затеять ее именно в ответ на слово сосиска...