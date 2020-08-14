ФОТО ⟩ Дочь Заворотнюк похвасталась шикарной фигурой в чересчур обтягивающем костюме

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна порадовала поклонников серией снимков в ярком костюме для серфинга, передает Леди Mail.ru.
Девушка подписала снимки:
Моя давняя мечта — научиться серфить. Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам. Надеюсь, когда-нибудь и я научусь, костюм уже есть.
«Очень красивая!», «Вот это фигура!», «Анюта, какая вы бомбезная просто», «Какая русалочка», — делают Заворотнюк комплименты в сети.
Ранее Анна снялась в красивой фотосессии, показала бесконечные ноги в велосипедках и похвасталась фигурой в мини.