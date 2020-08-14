Пт, 14.08.2020
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ФОТО ⟩ Дочь Заворотнюк похвасталась шикарной фигурой в чересчур обтягивающем костюме

Анна Заворотнюк

ФОТО: Instagram

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна порадовала поклонников серией снимков в ярком костюме для серфинга, передает Леди Mail.ru

Девушка подписала снимки: 

Моя давняя мечта — научиться серфить. Меня всегда завораживают люди, которые с такой легкостью скользят на досках по волнам. Надеюсь, когда-нибудь и я научусь, костюм уже есть.

«Очень красивая!», «Вот это фигура!», «Анюта, какая вы бомбезная просто», «Какая русалочка», — делают Заворотнюк комплименты в сети.

Ранее Анна снялась в красивой фотосессии, показала бесконечные ноги в велосипедках и похвасталась фигурой в мини.

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