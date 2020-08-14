Что мужчине нравится и не нравится в девушках по его знаку Зодиака

Часть мужских предпочтений по отношению к девушкам обусловлена не только приобретенным опытом, но и зодиакальным расположением. Ниже – палочка-выручалочка для всех девушек, ищущих подход к «тому самому».

Овен

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Так как Овен - огненный знак Зодиака, такие же огненные штучки его и привлекают. Пикантные разговоры, прямой флирт и смелость - залог успеха в покорении сердца Овна.

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Попытки перехватить власть и изменить его своенравную натуру.

Телец

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Тельцов привлекают романтичные натуры, способные проявлять свои нежные чувства без стеснения.

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Мужчины-Тельцы по своей природе правдорубы. Они не терпят ложь ни в каких проявлениях.

Близнецы

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Близнецы падки на остроумных и интеллектуальных девушек. Им нравятся долгие разговоры на самые разные и неожиданные темы.

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Предсказуемость - точно не для них. Как ярким представителям воздушной стихии, им важно ощущение неожиданности и удивления.

Лев

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Позитивные дамы, способные поднять настроение в любой момент.

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Собственно, негатив. Львы очень редко пребывают в упадническом настроении, чего не будут терпеть и в своей избраннице.

Дева

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Неординарные девушки, которые вдохновляют и вызывают желание раскрыть их "Я".

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Неаккуратность и неопрятность - точно то, что оттолкнет мужчину-Деву. Они стремятся к порядку и рядом с собой хотят видеть такую же девушку.

Весы

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Весов легко зацепить своей внешностью. Они действительно ценители женской красоты, но, что важно - речь идет о естественной красоте с минимумом косметики.

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Истеричные и слишком эмоциональные девушки выводят из равновесия миролюбивых Весов. Долго в таких эмоциональных качелях они не протянут.

Скорпион

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Скорпиона привлекают девушки, стремящиеся как к внешнему, так и внутреннему идеалу. Саморазвитие и работа над собой - то, на что Скорпион точно обратит внимание в девушке.

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Скорпионы с трудом доверяют людям. Неверность, обманы и интриги точно обидят и отвернут от вас представителя этого знака зодиака.

Стрелец

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Легкое отношение к жизни и страсть к приключениям - в девушках Стрелец хочет видеть именно к этому.

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Подозрения и контроль ставят Стрельца в ступор и заставляют его как можно быстрее сбежать из таких отношений.

Козерог

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Козерогов привлекают загадочные и таинственные представительницы прекрасного пола, оставляющие после себя немного недосказанности.

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Эгоистичные и зацикленные на себе дамы точно не сыграют вам на руку в общении с Козерогом.

Водолей

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Уверенная в себе и эрудированная девушка, не боящаяся озвучивать свою точку зрения и, при необходимости, отстаивать ее - мечта Водолея.

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Зацикленность на нем, постоянные звонки и признания любви - не лучший подход к Водолею. Им нужны самодостаточные и своенравные девушки.

Рыбы

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Чувственность, искренность и доля романтики - заветный ключ к сердцу Рыб.

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