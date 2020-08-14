ВИДЕО ⟩ «Сказали, по кругу пустят»: выпущенная из минского изолятора девушка в слезах рассказала о пытках силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлена реакция девушки, задержанной днем ранее в Минске белорусскими силовиками. Не сдерживая эмоции, девушка рассказывает, что ей пришлось пережить.

Выпущенная из ИВС собеседница оператора видео затруднилась назвать количество женщин в изоляторе, потому что силовики постоянно кого-то уводили, а кого-то приводили. Все это время задержанные стояли на коленях лицом к стене с руками за спиной.

Однако, по словам пострадавшей, ситуация в РУВД была еще хуже. «Как собаки. Как 41-й год... В РУВД били конкретно... В этом бусе ОМОНовцы 10 штук меня били. Дубинами били. Оскорбляли. Угрожали смертью. Снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят...» - плачет девушка.

Она добавила, что силовики называли выходящих на акции протеста граждан «тупым быдлом» и хвастались, что им платят по 5 тысяч. «Меня просто животным обзывали. Ко мне и относились, как к животному», - плачет девушка на камеру.

Также самой задержанной на словах приписывали различные преступления, обещали 10 лет тюрьмы и называли террористкой.

На этом фоне заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в адрес силовиков в издевательствах над задержанными. Минувшей ночью Барсуков приезжал к печально известному Центру изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске, где журналисты спросили его, почему над задержанными издеваются его подчиненные. «Никаких издевательств не было», - сказал он.

Напомним, что минувшим вечером из этого центра на улице Окрестина начали выпускать людей. Многие граждане жаловались на издевательства, избиения, ужасные условия содержания.