ШИКАРНО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ! ⟩ Юлия Михалкова похвасталась роскошным Rolls-Royce Phantom почти за 300 000 евро

Как отмечают СМИ, стоимость этих авто достигает 25 млн рублей (288 000 евро по сегодняшнему курсу).

Журналисты обратили внимание на видео в сториз артистки. Накануне Михалкова, примерив жакет оверсайз с трендовой металлической бахромой, отправилась на звездную вечеринку в total black look, то есть вся в черном. Компанию ей составил Дмитрий Хрусталев и подруга, врач-косметолог Алена Саромыцкая.

Именно Саромыцкая и засняла на видео роскошный автомобиль, на котором Михалкова приехала в ресторан. «Вот на каких машинах у нас Юлия разъезжает», — сказала она. «Вот друзья у меня! Просто вот все им снять надо!», - возмутилась в ответ Михалкова.

Позже она сама показала видео, снятое внутри автомобиля. Михалкова вальяжно нежилась в мягком кожаном кресле, судя по виду, артистке понравился роскошный автомобиль. Правда, неизвестно, кому именно принадлежит Rolls-Royce Phantom.