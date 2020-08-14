И СНОВА МАТЬ! ⟩ 66-летняя Любовь Успенская показала своего маленького ребенка

«Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день. И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме. Всем вам желаю почувствовать этот момент», - написала Любовь Успенская.

Она опубликовала трогательное видео, на котором малыш примерно трех лет трогательно целует певицу. «Иди ко мне. Моя деточка. Я так мечтала иметь мальчика. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое», - говорит ему 66-летняя певица.

Шокированные поклонники поздравляют кумира. «Боже, Любочка, поздравляю! Какая ты умничка! Счастья и душевного тепла вашему дому! », «Любочка, счастья Вам, любви и здоровья», «Еще один ребенок обрел дом и семью. Это достойно уважения», - пишут фолловеры.