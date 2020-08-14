ВИДЕО ⟩ Смотрите, как кошмарно выглядит Ефремов после инсульта

В Сети появилась информация о состоянии Михаила Ефремова, который пропал после заседания суда. 11 августа из здания суда актера вынесли на носилках, сообщалось, что у него инсульт, Ефремов был без сознания, пишет Topnews.
Позже журналисты выяснили, что Ефремов не числится в Боткинской больнице, врачи ничего не знают о его состоянии. 13 августа в Сети появилось видео, на котором Ефремов не может передвигаться самостоятельно.
На опубликованных кадрах Ефремов в инвалидном кресле выезжает из Боткинской больницы. Видео эксклюзивно опубликовал канал «Москва 24». По словам адвоката Эльмана Пашаева, после инсульта его клиент пребывает в состоянии средней тяжести.
Между тем, состояние Ефремова прокомментировал певец Юрий Лоза и заявил, что не верит, что у актера был инсульт. Артист отметил, что сложно судить об инсульте после того, как Ефремов сначала признал вину в аварии, а потом «на голубом глазу» утверждал, что ничего не помнит о ДТП. «Думаю, ответ мы узнаем скоро, потому что данное заболевание отражается на всём – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д.», — написал Лоза.