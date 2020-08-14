Обездвиженный Ефремов в инвалидном кресле после инсульта попал на видео

Позже журналисты выяснили, что Ефремов не числится в Боткинской больнице, врачи ничего не знают о его состоянии. 13 августа в Сети появилось видео, на котором Ефремов не может передвигаться самостоятельно.

На опубликованных кадрах Ефремов в инвалидном кресле выезжает из Боткинской больницы. Видео эксклюзивно опубликовал канал «Москва 24». По словам адвоката Эльмана Пашаева, после инсульта его клиент пребывает в состоянии средней тяжести.

«Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения», – рассказал Пашаев. «Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остается в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения», – рассказал Пашаев.