Мы не знаем, кто показал ей дорогу на крышу - Старый Тоомас или кто-то позвал собаку потрогать облака, но пройтись по столичным крышам ей точно пришлось. Дорогой владелец животного, уходя из дома убедись, что питомец ника не сможет уйти гулять через открытое окно или дверь, ведь даже его безопасность начинается с тебя. Видео снял Евгений Мубинов. Разместили его на странице Спасательного департамента в Facebook, в ходе съемок ни одна собака не пострадала.