У дома по адресу Сыле, 61 в столичном районе Пыхья-Таллинн события развивались стремительно, спасатели успели спасти большую собаку от падения с крыши. Так она могла оказаться лишь через открытое окно. Хозяева домашних питомцев, будьте внимательны, когда уходите и оставляете животное дома без присмотра.
Мы не знаем, кто показал ей дорогу на крышу - Старый Тоомас или кто-то позвал собаку потрогать облака, но пройтись по столичным крышам ей точно пришлось. Дорогой владелец животного, уходя из дома убедись, что питомец ника не сможет уйти гулять через открытое окно или дверь, ведь даже его безопасность начинается с тебя. Видео снял Евгений Мубинов. Разместили его на странице Спасательного департамента в Facebook, в ходе съемок ни одна собака не пострадала.
Смотрите видео!