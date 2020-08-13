Пт, 14.08.2020
В Эстонии короновали новую миссис! Кто она и почему не из Таллинна? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ЖАРКОЕ ВИДЕО ⟩ Смотрите, что происходит в студии, пока вы слушаете DFM

Танцуй вместе с DFM!

ФОТО: DFM

Вы когда-нибудь раньше задумывались о том, что происходит в студии DFM, пока вы слушаете самое танцевальное радио Эстонии?! Делайте громче и танцуйте под жаркие ритмы DFM! Каждый рабочий день с вами сексуальные и энергичные DJ Настя (11:00 - 15:00) и DJ Lola (15:00 - 19:00, Party Time с 17:00 до 19:00). 

Напомним, что в начале 2020 года самое танцевальное радио в стране - DFM - переехало в новомодную студию в двух шагах от самого центра Таллинна, оборудованную по последнему слову техники. И пока еще никто не видел, что происходит во время того, как в эфире звучат самые горячие хиты. Limon показывает вам!

Не выключай, танцуй с DFM

Смотрите видео и слушайте самое танцевальное радио в мире

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