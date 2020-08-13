ЖАРКОЕ ВИДЕО ⟩ Смотрите, что происходит в студии, пока вы слушаете DFM

Напомним, что в начале 2020 года самое танцевальное радио в стране - DFM - переехало в новомодную студию в двух шагах от самого центра Таллинна, оборудованную по последнему слову техники. И пока еще никто не видел, что происходит во время того, как в эфире звучат самые горячие хиты. Limon показывает вам!