ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Представительство Ferrari открылось в Таллинне: первый автомобиль за 300 тысяч евро был моментально куплен

Руководство компании в строгих костюмах и с эмблемами Ferrari на пиджаках встречало гостей с вкуснейшими безалкогольными коктейлями и аппетитными закусками. Всех желающих представителей СМИ пускали за руль гоночных автомобилей, а под руководством директора таллиннского представительства любой желающий мог прокатиться с ветерком на Ferrari по городу и прочувствовать тот самый невероятный разгон за считанные секунды до 100 километров в час.

В новеньком салоне представлены самые современные автомобили марки Ferrari - F8 Tributo, 812 Superfast, GTC4Lusso и Portofino. Не успели мы еще изучить подробно строение каждой вышеупомянутой машины, как стало известно, что черненький Ferrari у входа уже нашел своего счастливого владельца, первый покупатель приобрел автомобиль почти за 300 тысяч евро и вот-вот поедет на красавце-коне домой. Покупатель из Эстонии. Но прессе его не показали.

Сколько же представители компании планируют продать автомобилей в этом году? По их словам, в Хельсинки они работают уже пять лет, за первый год работы было 0 продаж. Но потом количество покупок-продаж возросло примерно до 60 машин в год (включая подержанные). В Таллинне уже успешное начало, первый черный конь продан в первый день работы салона. А владельцы рассчитывают на более бойкую торговлю лишь в 2021 году - до 20 новых машин в год. Столицу Эстонии выбрали потому, что считают нашу республику перспективной и успешной. А еще здесь ниже налог с оборота, чем в соседней Финляндии, поэтому появление Ferrari на местном рынке может привлечь финских покупателей, и, конечно же, богатейших эстонцев, которые иногда приезжали и приобретали Ferrari в финской столице.