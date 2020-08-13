Чт, 13.08.2020
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ФОТО ⟩ Трусики врезались в пикантное место: 66-летняя Любовь Успенская сбросила верх купальника и предстала перед окаменевшим народом

Любовь Успенская.

ФОТО: скриншот

66-летняя певица Любовь Успенская отличается от многих своих ровесниц особым отсутствием комплексов, что позволяет ей бывать на пляже, даже иногда «забывая» надеть какую-либо часть купальника, чтобы выйти на пляж, пишет портал Clutch.

Сеть изобилует снимками певицы на отдыхе, где она часто появлялась в достаточно откровенном виде, не только как для своего положения, но и как для своего немолодого возраста.

На одном из фото с отдыха Любовь Успенская попыталась показать некий акробатический трюк, а на другом фото она продемонстрировала отсутствие верха купальника. Также в Сети есть кадры времен ее молодости. Вот как это выглядело:

Любовь Успенская показывает некий акробатический трюк

ФОТО: скриншот видео

Кроме того, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин недавно в своем профиле в Instagram показал фото еще молодой Любови Успенской, которой тогда приблизительно было 42 года, так как кадр был сделан в далеком 1996 году. Мужчина свое фото в Instagram подписал так: «Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления».

Поклонники Родина сразу же начали оставлять свои комментарии: «Какие скулы! Какой стан! Не узнать», «Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. насколько изменилась артистка... тогда была намного лучше», «Как было давно это. Не узнала своего кумира». 

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