ФОТО ⟩ Трусики врезались в пикантное место: 66-летняя Любовь Успенская сбросила верх купальника и предстала перед окаменевшим народом

66-летняя певица Любовь Успенская отличается от многих своих ровесниц особым отсутствием комплексов, что позволяет ей бывать на пляже, даже иногда «забывая» надеть какую-либо часть купальника, чтобы выйти на пляж, пишет портал Clutch.
Сеть изобилует снимками певицы на отдыхе, где она часто появлялась в достаточно откровенном виде, не только как для своего положения, но и как для своего немолодого возраста.
На одном из фото с отдыха Любовь Успенская попыталась показать некий акробатический трюк, а на другом фото она продемонстрировала отсутствие верха купальника. Также в Сети есть кадры времен ее молодости. Вот как это выглядело:
Да, я помню, как я давала совет не загорать!👌🏻 Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D 🥰 Но лицо - прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла🙈 Все остальное открыла😝 ⠀ #Успенская #Любовь #beach #sea #relax #отдых #weekend
Кроме того, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин недавно в своем профиле в Instagram показал фото еще молодой Любови Успенской, которой тогда приблизительно было 42 года, так как кадр был сделан в далеком 1996 году. Мужчина свое фото в Instagram подписал так: «Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления».
Поклонники Родина сразу же начали оставлять свои комментарии: «Какие скулы! Какой стан! Не узнать», «Никак не узнала Успенскую на этой фотографии. насколько изменилась артистка... тогда была намного лучше», «Как было давно это. Не узнала своего кумира».