ФОТО ⟩ Трусики врезались в пикантное место: 66-летняя Любовь Успенская сбросила верх купальника и предстала перед окаменевшим народом

Сеть изобилует снимками певицы на отдыхе, где она часто появлялась в достаточно откровенном виде, не только как для своего положения, но и как для своего немолодого возраста.

На одном из фото с отдыха Любовь Успенская попыталась показать некий акробатический трюк, а на другом фото она продемонстрировала отсутствие верха купальника. Также в Сети есть кадры времен ее молодости. Вот как это выглядело:

Любовь Успенская показывает некий акробатический трюк ФОТО: скриншот видео

Кроме того, личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин недавно в своем профиле в Instagram показал фото еще молодой Любови Успенской, которой тогда приблизительно было 42 года, так как кадр был сделан в далеком 1996 году. Мужчина свое фото в Instagram подписал так: «Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления».