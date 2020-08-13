ПОПА - ЛУЧШЕ, ЧЕМ У КИМ! ⟩ Обладательница самой знаменитой попы в Эстонии поностальгировала о жизни в Таллинне

Обладательница самой знаменитой попы в Эстонии Эрна Хуско поностальгировала о жизни здесь.
Эрна Хуско живет в Финляндии, однако на протяжении восьми лет ее дом был именно в Эстонии, где она занималась фигурным катанием.
Вчера на ее странице в Instagram появилось несколько снимков, сделанных в Таллинне, на которых она, впрочем, как и всегда, она продемонстрировала свою гордость - попу.
В подписи к фото она рассказала, что провели очень ностальгические выходные в Таллинне - своем втором родном городе.
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