Чт, 13.08.2020
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ПОПА - ЛУЧШЕ, ЧЕМ У КИМ! ⟩ Обладательница самой знаменитой попы в Эстонии поностальгировала о жизни в Таллинне

Эрна Хуско.

ФОТО: Instagram

Обладательница самой знаменитой попы в Эстонии Эрна Хуско поностальгировала о жизни здесь.

Эрна Хуско живет в Финляндии, однако на протяжении восьми лет ее дом был именно в Эстонии, где она занималась фигурным катанием.

Вчера на ее странице в Instagram появилось несколько снимков, сделанных в Таллинне, на которых она, впрочем, как и всегда, она продемонстрировала свою гордость - попу.

В подписи к фото она рассказала, что провели очень ностальгические выходные в Таллинне - своем втором родном городе.

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ERNA HUSKO 👸🏼🍑 (@ernahusko) on

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