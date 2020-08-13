СМОТРИ ⟩ Эстония вернулась в средневековье!

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Трилогия «Аптекарь Мельхиор»

Трилогия состоит из трех историй о таллиннском аптекаре Мельхиоре, чья задача – раскрыть таинственную подоплеку ужасающей волны убийств. В первой части аптекарь Мельхиор расследует убийство знаменитого орденского рыцаря, только что прибывшего в город. Главный герой обнаруживает, что убитый преследовал загадочного таллиннского узника, чьи следы ведут в доминиканский монастырь. Когда вслед за первой жертвой оказываются убитыми еще трое человек, связанных с монастырем, начинает разворачиваться потрясающая мистерия.

В основу сценария второго фильма трилогии «Аптекарь Мельхиор. Призрак» лег роман «Аптекарь Мельхиор и призрак Ратаскаэву», а третий фильм, «Аптекарь Мельхиор. Дочь палача» основан на романе Харгла «Аптекарь Мельхиор и дочь палача».

По словам Индрека Харгла, в фильмах, которые выйдут на большой экран в 2021 и 2022 годах, будет немало расхождений с книгами: «В сценариях имеются знакомые читателям герои, а действие происходит в средневековом Таллинне, но в фильмах несколько иной ход событий, что несомненно станет сюрпризом для зрителей, читавших книги».

Режиссером средневековой детективной трилогии стал Элмо Нюганен («1944», «Имена в граните»); авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме. Продюсером фильма являются Кристьян Таска из компании Taska Film («1944», «Имена в граните», «Встреча выпускников»), Эско Рипс из компании Nafta Films («Тайное общество Супилинна» и шпионский боевик «О2», который выйдет на экраны осенью), Армин Кару из HansaFilm (сопродюсер «Правды и справедливости»), а также Танел Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions (сопродюсеры «Зимы» и «Фильма старика»). Сопродюсеры трилогии, снимаемой в качестве совместного проекта Эстонии и Латвии, – Янис Калейс (Film Angels Productions, Латвия) и Филипп Кройцер (Maze Productions, Германия). Оператор – Михкел Соэ, художник – Матис Мяэсалу.

Один из продюсеров фильма, Армин Кару, отметил, что создатели фильма хотят воссоздать атмосферу средневекового Таллинна, и съемки будут проходить на площадках в Таллинне, Нарве, Пуртсе, Ляэне-Вирумаа, на Сааремаа и в Латвии. Несмотря на то, что действие фильма ограничивается средневековым Таллинном, сцены, по сюжету происходящие на Тоомпеа, будут сниматься в Нарвской крепости. «Это очень интересный для меня проект, поскольку средние века были увлекательным и богатым на события периодом в истории Таллинна, и серия книг про средневекового аптекаря Мельхиора пользуется огромной популярностью не только на эстонском языке, но и в переводе. Поскольку на счету профессиональных продюсеров, работающих над картиной, имеется несколько крайне успешных фильмов, я полагаю, что серию про аптекаря Мельхиора ждет успех и в Эстонии, и за рубежом», – сказал Кару.

Бюджет на производство трилогии составляет 6 миллионов евро. В финансировании съемок первого фильма участвуют Эстонский институт кино и фонд «Капитал культуры Эстонии». Трилогия будет создана при поддержке Вируского фонда кино, «Saarte Fond», «National Film Centre of Latvia», Elisa и Kanal2.