18+ ⟩ Звезда «Спасателей Малибу» Кармен Электра — самая горячая 48-летняя женщина в истории человечества

Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram. На снимке актриса и модель присела на корточки в откровенном купальнике.

Обожатели сексуальной актрисы пришли в небывалый восторг от ее «горячего» фото и соблазнительного тела. Со времен выхода первой серии знаменитого сериала «Спасатели Малибу» прошло более 30 лет, однако Кармен Электра выглядит все такой же обворожительной и сосексуальной.