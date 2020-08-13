Чт, 13.08.2020
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18+ ⟩ Звезда «Спасателей Малибу» Кармен Электра — самая горячая 48-летняя женщина в истории человечества

Carmen Electra.

ФОТО: Scanpix/Sipa

Модель, актриса и секс-символ Кармен Электра (48) выставив новую фотографию, доказывает всем, что она действительно красавица на все времена. 

Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram. На снимке актриса и модель присела на корточки в откровенном купальнике.

Обожатели сексуальной актрисы пришли в небывалый восторг от ее «горячего» фото и соблазнительного тела. Со времен выхода первой серии знаменитого сериала «Спасатели Малибу» прошло более 30 лет, однако Кармен Электра выглядит все такой же обворожительной и сосексуальной.

«Великолепная!»

«Оглушающая»;

«Красивая»;

«Вы заставляете все выглядеть сексуально», - написали фолловеры модели.

«Самая горячая 48-летняя женщина в истории человечества», - добавили они.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💜⚡️ GOODNIGHT

A post shared by Carmen Electra (@carmenelectra) on

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