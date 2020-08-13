ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ ⟩ Молодой программист завоевал сердце эстонской телезвезды и счастлив, как никогда

Ставшая известной на всю страну по реалити-шоу «Rannamaja» Ада-Марие Нельке (25) сообщила, что ее сердце завоевал молодой человек, который на два года моложе.
Избранником Ады стал 23-летний Мартен Нугис из Вильяндимаа, с которым девушка недавно отдыхала в сказочной Италии.
Мартен работает в сфере ИТ и тоже ведет соцсети, в Twitter на мужчину подписано 3000 человек. В том числе и другая участница телешоу на телеканале TV3 - Сейди Воогре. Раньше молодой человек был активным пользователей соцсетей Tumblr и Ask.fm, но теперь его аккаунты там удалены.
«Я счастлив, чем когда-либо ранее и каждый день благодарю всевышнего за то, что подарил мне такую женщину», - написал Мартен в начале августа. И хоть он не уточнил, о какой женщине идет речь, Ада поставила отметку нравится данной публикации.
Happiest I’ve ever been and God I thank you for bringing her into my life every single day
— Marten Nugis (@nnugis) August 1, 2020
Во время учебы в школе Мартен активно занимался футболом и играл за вильяндиский ФК Tulevik.
По словам звезды эстонского реалити Ады, в августе исполняется три месяца совместной жизни. В конце июля парочка вместе была на дне рождения звезды шоу «Rannamaja» Сильвера Мейэра.
Ада хотела бы завести детей не раньше 28 лет, но до 30. «Всё зависит от того, как сложится моя жизнь к тому моменту. У меня обязательно должна быть стабильная работа, свой дом и мужчина, с которым я уже давно. Очень хотелось бы, чтобы к моменту появления ребенка я была замужем».