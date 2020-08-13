ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ ⟩ Молодой программист завоевал сердце эстонской телезвезды и счастлив, как никогда

Избранником Ады стал 23-летний Мартен Нугис из Вильяндимаа, с которым девушка недавно отдыхала в сказочной Италии.

Мартен работает в сфере ИТ и тоже ведет соцсети, в Twitter на мужчину подписано 3000 человек. В том числе и другая участница телешоу на телеканале TV3 - Сейди Воогре. Раньше молодой человек был активным пользователей соцсетей Tumblr и Ask.fm, но теперь его аккаунты там удалены.

«Я счастлив, чем когда-либо ранее и каждый день благодарю всевышнего за то, что подарил мне такую женщину», - написал Мартен в начале августа. И хоть он не уточнил, о какой женщине идет речь, Ада поставила отметку нравится данной публикации.

Happiest I’ve ever been and God I thank you for bringing her into my life every single day

— Marten Nugis (@nnugis) August 1, 2020

Во время учебы в школе Мартен активно занимался футболом и играл за вильяндиский ФК Tulevik.

По словам звезды эстонского реалити Ады, в августе исполняется три месяца совместной жизни. В конце июля парочка вместе была на дне рождения звезды шоу «Rannamaja» Сильвера Мейэра.