Чт, 13.08.2020
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ ⟩ Молодой программист завоевал сердце эстонской телезвезды и счастлив, как никогда

Ada-Marie Nelke ja Kristo Koik saates «Rannamaja».

ФОТО: Pressimaterjal/TV3

Ставшая известной на всю страну по реалити-шоу «Rannamaja» Ада-Марие Нельке (25) сообщила, что ее сердце завоевал молодой человек, который на два года моложе. 

Избранником Ады стал 23-летний Мартен Нугис из Вильяндимаа, с которым девушка недавно отдыхала в сказочной Италии. 

Мартен работает в сфере ИТ и тоже ведет соцсети, в Twitter на мужчину подписано 3000 человек. В том числе и другая участница телешоу на телеканале TV3 - Сейди Воогре. Раньше молодой человек был активным пользователей соцсетей Tumblr и Ask.fm, но теперь его аккаунты там удалены. 

«Я счастлив, чем когда-либо ранее и каждый день благодарю всевышнего за то, что подарил мне такую женщину», - написал Мартен в начале августа. И хоть он не уточнил, о какой женщине идет речь, Ада поставила отметку нравится данной публикации. 

Happiest I’ve ever been and God I thank you for bringing her into my life every single day

Во время учебы в школе Мартен активно занимался футболом и играл за вильяндиский ФК Tulevik. 

По словам звезды эстонского реалити Ады, в августе исполняется три месяца совместной жизни. В конце июля парочка вместе была на дне рождения звезды шоу «Rannamaja» Сильвера Мейэра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hbd baby

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26 võimalus uus @silvermeier PALJU ÕNNE!! Oled kallis 💕

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Ада хотела бы завести детей не раньше 28 лет, но до 30. «Всё зависит от того, как сложится моя жизнь к тому моменту. У меня обязательно должна быть стабильная работа, свой дом и мужчина, с которым я уже давно. Очень хотелось бы, чтобы к моменту появления ребенка я была замужем».

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