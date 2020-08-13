Гороскоп на 13 августа: трудности в отношениях у Тельцов, умиротворенность у Львов

Лев

День спокойный, не слишком перспективный и многообещающий. Придется заниматься решением финансовых вопросов, а некоторым представителям знака – искать дополнительные источники доходов. Весьма напряженными становятся отношения с членами семьи, у многих Львов появляется желание «убежать» от домашних проблем в работу или развлечения; увы, ни тяжкий труд, ни бурное веселье не принесут абсолютной радости и забыть о трудностях не заставят.

Подходящий день для доверительного общения с любимым человеком, можно обсуждать сложные, но важные для обоих вопросы. Помните, что ваши уступки не должны быть безграничными, но все же немного гибкости развитию отношений определенно не повредит.

Дева

Наступил подходящий день для принятия важных решений и составления долгосрочных планов. Сегодня вы не только здраво оцениваете свои силы и возможности, но и можете, оценив окружающих, понят, кто на что способен, кто к чему стремится. Способность разбираться в тайных мотивах поступков людей, с одной стороны, облегчает вам жизнь, с другой – разбивает иллюзии, расставаться с которыми не всегда приятно. Последняя тенденция, к сожалению, особенно ярко проявляется в сфере личных отношений.

К «неприятностям» этого дня можно отнести и общее снижение жизненного потенциала. Однако своевременные оздоровительные процедуры вкупе с занятиями спортом и отдыхом на свежем воздухе позволят быстро взять себя в руки.

Весы

День достаточно удачный с профессиональной точки зрения. Трудности в работе не исключены, но появление их вполне предсказуемо и сюрпризом для вас не станет. Кроме того, сегодня вы сможете опираться на прежние заслуги, ваш авторитет останется непоколебимым, даже если не всегда ваши решения и поступки будут безупречны. Вероятно улучшение финансового положения, возможно получение крупного вознаграждения за ранее проделанную работу.

Эмоциональный фон нестабилен, сегодня ваше настроение будет переменчивым, и страдать от этого придется, в первую очередь, любимому человеку. Весам, не нашедшим еще своей «половинки», звезды советуют воздержаться от новых знакомств или, по крайней мере, быть разборчивее в контактах.

Скорпион

День подходит как для работы, так и для отдыха, но у Скорпионов возникают проблемы в общении, а также трудности с правильным распределением времени. Вы беретесь то за одно дело, то за другое, и подобное непостоянство едва ли будет одобрено руководством или старшими членами семьи. Зато вашу способность молниеносно подхватывать новые идеи высоко оценят друзья и любимый человек.

Финансовая картина кажется стабильной и благоприятной, однако от необязательных расходов звезды все же советуют воздержаться. Сегодня вы склонны к немотивированным приобретениям, покупкам, которые лишь ненадолго поднимают настроение; отложите шопинг и поищите другие способы восстановить душевное равновесие.

Стрелец