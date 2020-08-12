18+ ⟩ Саманта Фокс поделилась фотографией, где она обнаженная стоит на столе

На днях, британская модель и певица Саманта Фокс, о доступе к телу которой мечтали наверное все мужчины мира, выставила красивую фотографию как раз с тех времен, когда ее красота была на пике.
Постеры и плакаты с эффектной пышно грудой блондинкой весели во многих гаражах, а также в спальнях у пионеров - ведь она была настоящим олицетворением сексуальности в советские 80-е и 90-е.
Вчера, на своей страничке в Facebook исполнительница такого хита как «Touch me» поделилась пикантным снимком, на котором, в пол оборота, она стоит на столе в ресторане абсолютно в обнаженном виде и лишь со шляпкой на голове. Эта фотография была сделала в ходе съемки для журнала Playboy в 1996 году.
Posted by Samantha Fox (Official) on Tuesday, August 11, 2020
Поклонники восторженно прокомментировали прекрасную фигуру роковой блондинки, а сама фотография за сутки набрала почти семь с половиной тысяч «лайков».
«Никогда особо не видел вас с задней стороны, вы прекрасны!», «У меня до сих пор есть тот Playboy, чудесная фотография» «Идеальная сервировка стола», «Самая прекрасная и сексуальная» - восхищаются поклонники.
Саманта Фокс – знаменитая британская модель, певица и актриса. Девушка стала популярной благодаря своим шикарным формам и несомненному таланту. Саманта Фокс горячие фото печатались в 80-90-х во многих мужских журналах. Снимки не оставляли равнодушными ни мужчин, ни женщин, которые частенько копировали ее стиль.
Немного фактов из биографии
Саманта Фокс родилась 15 апреля 1966 года в Лондоне в семье рыночных торговцев. Девочка с детства отличалась артистизмом и уже в три года выступала на сцене театра, а в пять лет пошла в школу актерского мастерства.
Артистка была в долгих отношениях с бизнесменом из Австралии Питером Форстером. Пара усыновила мальчика, однако ребенок погиб, и отношения завершились.
В 2003 году артистка совершила каминг-аут и сообщила, что уже давно живет с Мирой Стрэттон.
Известно, что 53-летняя Саманта обручилась с 45-летней Линдой спустя четыре года после смерти своей предыдущей возлюбленной Миры Страттон. Женщина скончалась от онкологии. Саманта и Мира прожили вместе 12 лет. Подробнее о нынешней жизни Саманты Фокс читайте в нашей статье.