18+ ⟩ Саманта Фокс поделилась фотографией, где она обнаженная стоит на столе

Постеры и плакаты с эффектной пышно грудой блондинкой весели во многих гаражах, а также в спальнях у пионеров - ведь она была настоящим олицетворением сексуальности в советские 80-е и 90-е.

Вчера, на своей страничке в Facebook исполнительница такого хита как «Touch me» поделилась пикантным снимком, на котором, в пол оборота, она стоит на столе в ресторане абсолютно в обнаженном виде и лишь со шляпкой на голове. Эта фотография была сделала в ходе съемки для журнала Playboy в 1996 году.

Поклонники восторженно прокомментировали прекрасную фигуру роковой блондинки, а сама фотография за сутки набрала почти семь с половиной тысяч «лайков».

«Никогда особо не видел вас с задней стороны, вы прекрасны!», «У меня до сих пор есть тот Playboy, чудесная фотография» «Идеальная сервировка стола», «Самая прекрасная и сексуальная» - восхищаются поклонники.

Саманта Фокс – знаменитая британская модель, певица и актриса. Девушка стала популярной благодаря своим шикарным формам и несомненному таланту. Саманта Фокс горячие фото печатались в 80-90-х во многих мужских журналах. Снимки не оставляли равнодушными ни мужчин, ни женщин, которые частенько копировали ее стиль.

Саманта Фокс ФОТО: BRIGANI-ART/HEINRICH via www.imago-images.de/imago images/BRIGANI-ART

Немного фактов из биографии

Саманта Фокс родилась 15 апреля 1966 года в Лондоне в семье рыночных торговцев. Девочка с детства отличалась артистизмом и уже в три года выступала на сцене театра, а в пять лет пошла в школу актерского мастерства.

Артистка была в долгих отношениях с бизнесменом из Австралии Питером Форстером. Пара усыновила мальчика, однако ребенок погиб, и отношения завершились.

В 2003 году артистка совершила каминг-аут и сообщила, что уже давно живет с Мирой Стрэттон.