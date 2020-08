ФОТО ⟩ Невероятное похудение эстонской интернет-звезды: как без особоых усилий лишние килограммы убежали?!

View this post on Instagram

Nii lahe on neid enne ja pärast pilte näha, kuidas inimene enda tegevusega keha mõjutada saab. Ma julgustaks tulemusi mitte ruttu ootama, sest meeletut tempot muutusteks ei jaksa pika ajaliselt hoida. Minu enne ja pärast pilt on tehtud 1,5 aasta vahega. Minu tasase jooksu ja hoogsa kõndimistrenni tulemusi hakkasin nägema alles 6. kuu pealt, seega polnud mingit mõtet igast trennist viimast välja pigistada, sest väline tulemus ei olnud pidev siht silme ees. Mulle sobib sihitus 😊