НЕЗЕМНАЯ КРАСОТКА ⟩ Жасмин переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!

— подписала фото Жасмин.

Отметим, что на фото певица выглядит не похожей на себя: фотограф, судя по всему, слишком увлекся фильтрами и фотошопом.

Однако поклонникам Жасмин снимок все равно понравился: «Какое замечательное фото», «Жасмин, вы прекрасно выглядите! Желаю вам всегда оставаться такой же прекрасной», «Невероятная красота, такое нежное фото получилось», «Какая же вы шикарная женщина!»