НЕЗЕМНАЯ КРАСОТКА ⟩ Жасмин переборщила с фотошопом и стала неузнаваемой

42-летняя певица Жасмин показала в инстаграме результат летней фотосессии, передает портал Леди Mail.ru.
Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
— подписала фото Жасмин.
Отметим, что на фото певица выглядит не похожей на себя: фотограф, судя по всему, слишком увлекся фильтрами и фотошопом.
Однако поклонникам Жасмин снимок все равно понравился: «Какое замечательное фото», «Жасмин, вы прекрасно выглядите! Желаю вам всегда оставаться такой же прекрасной», «Невероятная красота, такое нежное фото получилось», «Какая же вы шикарная женщина!»
Ранее Жасмин устроила фотосессию на природе, кардинально сменила прическу и затмила всех на показе Юдашкина.