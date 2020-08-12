ШОКИРУЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ ⟩ Меган Маркл опозорилась перед кумиром

Меган Маркл вспомнила неприятный эпизод из жизни. Звезда сериала «Форс-мажоры» рассказала, как опозорилась перед кумиром, рассказывают Dni.ru.
До брака с членом королевской семьи Меган Маркл регулярно посещала светские мероприятия и беседовала с журналистами. Отрывки из одного архивного интервью накануне всплыли в Сети.
В 2013 году будущая герцогиня поведала репортеру о своей встрече с любимой актрисой Ясмин Блит. Она прославилась благодаря роли Кэролайн Холден в сериале «Спасатели Малибу».
Тогда Маркл была студенткой и работала в магазине Humphrey Yogart в Лос-Анджелесе. Она заметила кумира возле парковки и подошла за автографом, сообщает Express.com.
«Знаете, что я ей сказала? Вы никогда не поверите! Я сказала самую нелепую вещь. Призналась, что влюбилась в ее героиню в рекламе антиперспиранта Soft & Dri», — поделилась Меган.
Маркл сразу поняла свою ошибку. Она могла похвалить Блит за работу в сериале или фильме, но вместо этого напомнила о несерьезном рекламном ролике.
Звезда «Спасателей Малибу» сухо поблагодарила Меган, после чего быстро ушла. Расстроенная поклонница вернулась в магазин и продолжила работать.
Напомним, что в мае 2018-го Меган Маркл сыграла свадьбу с принцем Гарри. Через два года супруги отказались от королевских обязанностей и покинули Великобританию, чтобы начать самостоятельную жизнь.