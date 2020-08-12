Соблазнительная Лобода засветила свою главную гордость в экстремальном бикини: изгибалась, как могла

Отсидев почти четыре месяца без работы, многие знаменитости рванули на гастроли. Певица Светлана Лобода не стала исключением. На днях в своем микроблоге артистка сообщила, что летит выступать в Турцию. После концерта Лобода решила немного расслабиться и, нарядившись в брендовый купальник, отправилась на пляж. Конечно же не обошлось без фотографий для любимых поклонников, делится портал Clutch.