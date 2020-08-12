Соблазнительная Лобода засветила свою главную гордость в экстремальном бикини: изгибалась, как могла

Отсидев почти четыре месяца без работы, многие знаменитости рванули на гастроли. Певица Светлана Лобода не стала исключением. На днях в своем микроблоге артистка сообщила, что летит выступать в Турцию. После концерта Лобода решила немного расслабиться и, нарядившись в брендовый купальник, отправилась на пляж. Конечно же не обошлось без фотографий для любимых поклонников, делится портал Clutch.
На снимках, которые появились в Instagram Светланы, она позирует в миниатюрном бикини на завязках из коллекции итальянского бренда Fendi. Завершили пляжный образ звезды модная шляпа и очки.
Для более эффектного кадра Светлана чуть приподняла плавки. На следующем фото Лобода, расставив ноги, наклонилась вперед продемонстрировав свою главную гордость – миниатюрную грудь. Выглядело это весьма пикантно.
Фанаты были в восторге и засыпали любимую исполнительницу комплиментами по поводку ее фигуры.