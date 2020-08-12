КАК МАЛЬЧИК В ПЛАТЬЕ ⟩ Ради роли в фильме Юлия Высоцкая побрилась налысо

46-летняя Высоцкая опубликовала в социальной сети снимок. на котором позирует в декольтированном платье. Причем на голове, вместо привычных локонов, коротко стриженный «ежик». «Хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно — и в работе, и в мире. А еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти «голой». Потому что, чтобы быть лысой, мне нужен толчок. Я консерватор или даже трус. Но никогда не говори: «никогда», — написала Юлия в Instagram.

Поклонники актрисы считают, что актрисе очень идет короткая стрижка, поскольку открывает ее длинную, изящную шею. «Во всех ты образах, родная, хороша! Но золото твоих волос прекрасно. Как трусостью назвать твои поступки невозможно. Ты творец! Питаешь ты великого мужчину и нас, твоих поклонниц», — написала жена Газманова Марина.

Актриса, к слову, не против поэкспериментировать с имиджем и с недавних пор стала уделять максимальное внимание своему гардеробу. «Сейчас вокруг столько красивых вещей! Девчонки, носите платья! Красивых вещей много, а жизни мало. У меня, например, есть платье, которое висит 20 лет, а я его всего три раза надела», — признается Высоцкая.