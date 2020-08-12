ФОТО ⟩ Парень сбросил 200 килограммов ради своей девушки, а потом с ней расстался

Акын Туркоглу хоть и встречался с девушкой, жениться на ней не мог — все родственники и друзья возлюбленной были категорически против их отношений. Их не устраивал внешний вид потенциального жениха. Да он и сам понимал, что, мягко говоря, мачо его назвать сложно.

Акын Туркоглу ФОТО: biacaip.com

Чтобы изменить о себе мнение родственников невесты, Акын начал худеть. Он пересмотрел свой рацион питания, исключив из него весь фаст-фуд, стал много ходить — не менее 25 километров за день. И за все это время он ни разу не сел за руль, передвигаясь по городу только пешком. Парень добился потрясающих результатов: за полгода ему удалось сбросить более чем два центнера — точнее, 212 килограммов веса.

Акын Туркоглу ФОТО: imgz.star.com.tr