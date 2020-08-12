ФОТО ⟩ Парень сбросил 200 килограммов ради своей девушки, а потом с ней расстался

Лишний вес для многих является обузой, и этот 22-летний парень не был исключением. 22-летний турок разъелся почти до 300 килограммов, заедая проблемы. Удивительно, но отношения с противоположным полом у него все-таки были. Или он считал, что были, рассказывают Fishki.net.
Акын Туркоглу хоть и встречался с девушкой, жениться на ней не мог — все родственники и друзья возлюбленной были категорически против их отношений. Их не устраивал внешний вид потенциального жениха. Да он и сам понимал, что, мягко говоря, мачо его назвать сложно.
Чтобы изменить о себе мнение родственников невесты, Акын начал худеть. Он пересмотрел свой рацион питания, исключив из него весь фаст-фуд, стал много ходить — не менее 25 километров за день. И за все это время он ни разу не сел за руль, передвигаясь по городу только пешком. Парень добился потрясающих результатов: за полгода ему удалось сбросить более чем два центнера — точнее, 212 килограммов веса.
Вот только все эти усилия оказались напрасны — с девушкой у турка так ничего и не вышло. Но он не отчаивается. Акын уверен, что найдет ту, с которой его чувства будут взаимны. Он говорит, что достигнув своей цели, не собирается менять свою жизнь. Он продолжит, как и раньше ходить пешком и очень умеренно питаться, потому что чувствует себя хоть и подавленным после разрыва отношений, но здоровым — а это самое главное.