Состояние ухудшилось: Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Вчера стало известно, что артистка попала в больницу с тяжелой травмы головы, из-за которой начался отек мозга. Сегодня Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Стархит.
По словам близких, в трагедии с Валентиной Валерьевной виноват ее супруг — яхтсмен Юрий Фирсов, который якобы пристрастил ее к алкоголю. Следствие рассматривает версию о том, что мужчина мог избить жену, после чего она оказалась на больничной койке. Сам Фирсов все отрицает, уверяя, что супруга часто падала дома по неосторожности.
Все произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней все было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли ее в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то черный пиар! Не надо так пугать людей!
— делился он со «СтарХитом» еще вчера.
Родные звезды уже дали показания. По словам дочери артистки Анетты, в последнее время мама ограничила общение с ней.
С 23 июля до 7 августа мама не выходила на связь. На протяжении всего этого времени она вместе с супругом употребляла алкогольные напитки. 7 августа я пришла к ней. В квартире был беспорядок. Она и ее муж были сильно пьяны. На лице мамы я увидела кровоподтеки, после чего решила забрать ее к себе,
— рассказывала она.
Поговаривают, что Фирсов не ладил с сыном супруги — Матвеем Григорьевым, мол, у них часто возникали конфликты. Подруга Валентины Валерьевны — певица Ольга Сивакова — не верит домыслам. «Валя никогда бы не связалась с мужчиной, который имел бы что-то против ее детей! Она сильная женщина и очень любит Юру. Вы видели их, когда они вместе? Да они просто светятся! И по Юрию разве скажешь, что он может быть агрессором?» — недоумевала она.