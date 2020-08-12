Филипп Киркоров сообщил о том, что переболел коронавирусом

Филипп Киркоров, в отличие от многих других гостей, был без защитной маски на лице. Как оказалось, опасным коронавирусом он уже переболел и у него теперь есть антитела. Об этом он сообщил в интервью "Дни.ру".

Я переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время, – вздыхает Киркоров. – Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Но зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен.

Намекнул он и на то, как и где заболел. "Это случилось в соседней стране, где я был недавно", – признался певец. Вероятно, речь идет про фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", где артист выступал в середине июля. Там он провел всего несколько часов, но маску носил не везде. А во время открытия своей именной звезды на Аллее лауреатов и вовсе снял ее со словами: "А, ну ее! Пусть маски остаются только у актеров на сцене как смена образов и характеров".