Вт, 11.08.2020
Прогулка к морю на водные процедуры: удивительные приключения ласнамяэских лебедей СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Исполнительница рэпа из Эстонии выступила на фестивале в прозрачном платье

На прошедших выходных в Пылва состоялся фестиваль Intsikurmu, на котором среди прочих выступила и всегда обворажительная исполнительница рэпа Yasmyn.

На сцену красотка вышла в платье от модного дизайнера Роберты Эйнер.

Спасибо, фестиваль Intsikurmu, что приглашаете меня выступать уже два года подряд!

- написала Yasmyn в социальной сети.

В этот раз фестиваль отличался от предыдущих годов, ведь из-за ограничений, вызванных опасностью заражения коронавирусом, гостей было немного, зато проходила трансляция по телевидению.

НАВЕРХ