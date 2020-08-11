ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Исполнительница рэпа из Эстонии выступила на фестивале в прозрачном платье

На сцену красотка вышла в платье от модного дизайнера Роберты Эйнер.

Спасибо, фестиваль Intsikurmu, что приглашаете меня выступать уже два года подряд!

В этот раз фестиваль отличался от предыдущих годов, ведь из-за ограничений, вызванных опасностью заражения коронавирусом, гостей было немного, зато проходила трансляция по телевидению.