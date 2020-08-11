Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда: актер в реанимации

Ранее уже сообщалось, что состояние актера резко ухудшилось накануне суда. Теперь стало известно, что Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд, откуда его увезли в больницу.

В Telegram-канал Mash опубликован ролик, на котором видно, как Ефремова выносят из здания суда и грузят в авто скорой помощи. Он без сознания. Вероятно, заседание будет перенесено.