Вт, 11.08.2020
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Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда: актер в реанимации

Ефремов в зале суда.

ФОТО: скриншот с youtube.com

Актера Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, госпитализировали из зала суда. Во вторник, 11 августа, в здании Пресненского суда Москвы проходили очередные слушания по делу об аварии с участием артиста, пишет Сегодня.

Ранее уже сообщалось, что состояние актера резко ухудшилось накануне суда. Теперь стало известно, что Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в суд, откуда его увезли в больницу.

В Telegram-канал Mash опубликован ролик, на котором видно, как Ефремова выносят из здания суда и грузят в авто скорой помощи. Он без сознания. Вероятно, заседание будет перенесено.

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения. Сторона потерпевших по делу требует у Михаила компенсации за моральный ущерб.

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