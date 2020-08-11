Они разводятся? В Грязи не верят в расставание Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Новости о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают сотрясать светскую тусовку. Поговаривают, что Алла Борисовна могла оформить с юмористом тайный развод, как в свое время сделала с Киркоровым.

В деревне Грязь о «разводе» Пугачевой с Галкиным уже знают. Местные жители, как только появились первые разговоры о трещине в отношениях звездной четы, даже распереживались. Все же Алла с Максом – главный талисман деревни. Как только они переселились в замок, об их поселке узнали все.

«Они живут за высоким забором: что там происходит, одному Богу известно, – улыбается местный житель Иван. – Быть может, они там и ругаются. Но мы никогда их скандалов не слышали. На улице же они вряд ли будут выяснять отношения? А стены в замке – толстенные. Сквозь них никакой шум не пройдет. Их прислуга тоже не откровенничает. Видимо, их предупредили, что сор из избы выносить не нужно».

По словам соседей, в последнее время в замке ничего визуально не изменилось. Свет по вечерам можно увидеть во всех окнах. «Мы так определяем: дома они или нет, – продолжает Иван. – Если свет зажжен во всем особняке – значит, наши звезды дома. Раньше на лето Алла Борисовна с детьми уезжала в Юрмалу. А сейчас из-за пандемии осталась в Москве. Я хочу увидеть Максима и спросить, правда ли у них неполадки в семье. Неудобно, но интересно, что он ответит».

Местные жители уверяют: супруги по-прежнему живут вместе. К замку регулярно подъезжают иномарки – это друзья Пугачевой и Галкина. «Думаю, что все новости о разводе Аллы и Максима – ложь, – говорит другая местная жительница – Наталья, которую мы встретили возле продуктового магазина. – Если бы они действительно расстались, мы бы знали. Они бы вещи перевозили! Но у них все спокойно: жизнь идет, как и прежде. Я читала слова музыкального критика Сергея Соседова, который сказал: «Кто же бросит такого мультимиллионера, как Галкин?» Алла Борисовна не настолько глупа, чтобы отказываться от сытой жизни. Ведь сейчас за ее благополучие отвечает Макс. А так придется все делать самой».