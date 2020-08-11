Вт, 11.08.2020
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ВИДЕО ⟩ Времена Петра I и Екатерины I вернулись: в Таллинне прошел невероятный костюмированный бал

Гости благотворительного костюмированного бала

ФОТО: скриншот видео

Ревельский Союз благородных дам и рыцарей во главе с гранд-приором Альбертом Степаняном пятый год подряд проводит благотворительный костюмированный бал. Очередной состоялся в Доме учителя и 8 августа.

На торжественном ужине, куда гости пришли в шикарных костюмах, наградами были отмечены Ханон Барабанер и Александр Ивашкевич и Олег Курносов. Также были собраны средства на реставрацию памятника Александру III под Хаапсалу.

Ревельский союз также проводит каждый год и Новогодний Бал. Сбор средств перечисляется в приюты для животных, детским домам и различным нуждающимся организациям.

Смотрите видео!

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