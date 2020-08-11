Балерины, морячки, фокусники: кем российские звезды мечтали стать в детстве

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в детстве думал о том, чтобы стать фокусником. По словам артиста, он даже брал несколько уроков у известного циркового артиста Эмиля Кио – с ним дружил отец Киркорова. Судьба так или иначе привела Филиппа на сцену, но в другом амплуа.

Владимир Машков

Худрук театра имени Олега Табакова Владимир Машков родился в семье режиссера Натальи Никифоровой и актера Льва Машкова. Но в детстве он не мечтал стать артистом: Машков увлекался насекомыми. Мальчик приносил домой пауков и тараканов в баночках, тщательно изучал их, а однажды его статью даже напечатали в журнале «Юный натуралист». Но гены взяли свое – и Владимир поступил в Новосибирский театральный институт, откуда затем отправился в Москву.

Владимир Машков ФОТО: legion-media.ru

Николай Басков

Николай Басков признавался, что с детства был заражен театром и мечтал быть актером. Выбрав музыку, Басков не прогадал – музыкальный талант позволяет ему проявлять себя и на актерском поприще. Как, например, в клипе Филиппа Киркорова «Ибица», где артисты примеряют на себя парики, усы и шорты.

Николай Басков ФОТО: legion-media.ru

Стас Пьеха

Стаса Пьеху с детства приучали к музыке (он даже окончил Хоровое училище имени Глинки в Санкт-Петербурге), но сам певец планировал стать стилистом. Он даже работал некоторое время в престижном салоне красоты и, по его собственным словам, вообще не стремился на сцену.

Стас Пьеха ФОТО: legion-media.ru

Николай Валуев

Бывший боксер и нынешний депутат Госдумы Николай Валуев мечтал в детстве о карьере моряка. Как позже говорил он сам, в моряки не взяли по росту. Рост Николая – 2 метра 13 сантиметров.

Николай Валуев ФОТО: legion-media.ru

Максим Галкин

Максим Галкин признавался, что в детстве мечтал стать зоологом, архитектором или журналистом. Но как говорит он сам, с юных лет пародия получалась у него лучше всего. «Обезьянничал я с детства: изображал, как мама говорит по телефону», — вспоминает Галкин.

Максим Галкин ФОТО: legion-media.ru

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Певица спала и видела, как в будущем станет балериной. По словам Милявской, в балет ее не брали из-за крупных форм. Девочку это очень расстраивало, но в итоге она решила проблему, когда стала известной: на одном из выступлений примерила балетную пачку.

Лолита Милявская ФОТО: legion-media.ru

Елка

Певица Елка, подобно Лолите, тоже мечтала пополнить ряды балерин. Уже будучи взрослой она снялась в образе балерины в одном из фотопроектов о детских мечтах. Таким образом, мечту Елки можно считать частично осуществленной. Другая детская мечта Елки – продавать билетики в кинотеатр: эта работа, считала она, дарит людям счастье.

Елка ФОТО: legion-media.ru

Олег Газманов

Олег Газманов. Певец вырос в Калининградской области рядом с Балтийском морем, и с детства мечтал стать моряком. Газманову даже удалось осуществить мечту. В 1973 году он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище (КВИМУ) по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки». Уже во время учебы Олег стал ходить в море на судах. Но позже музыка увлекла его больше, и о море пришлось забыть.