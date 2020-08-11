РАССЛАБИЛАСЬ ⟩ Ольга Бузова продемонстрировала «дряблый пресс»

Там они отметили первую годовщину отношений. Блогер сводил свою избранницу в ресторан, подарив ей украшения с бриллиантами, и устроил салют. Телеведущая неустанно наряжается для Давы. Она успела отметиться и в кружевном мини-платье, и в короткой юбке, а на яхте звезда загорала в белоснежном купальнике.

На четвертый же день отпуска пара уехала в горы, где они катались на лошадях. На этот раз Бузова облачилась в джинсовые мини-шорты и алый лиф от купальника. Своим видом певица смутила поклонников. Все знают, что Ольга непрерывно работает над своим телом и тренировки в её жизни присутствуют всегда. Артистка много раз делилась идеальным прессом в своём Инстаграме, которым восхищались не только поклонники, но и коллеги по цеху. Однако, сейчас то ли дело в неудачном фотошопе, то ли кожа на животе Бузовой действительно выглядит морщинистой и дряблой.