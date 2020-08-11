«Этот брак для меня был стрессом»: все бывшие жены 56-летнего Александра Гордона

Мария Вердникова

Александр Гордон познакомился со своей первой супругой в Москве в середине 1980-х: тогда Мария приехала в столицу, чтобы учиться на журфаке. В стенах университета она и встретила своего будущего мужа. Их отношения развивались стремительно, и вскоре Александр уже познакомил Вердникову со своими родителями и предложил ей выйти за него замуж. После свадьбы Мария забеременела — у пары родилась девочка Анна.

Мария и Александр решили показать своей дочери другую жизнь и переехали вместе с ней в Нью-Йорк. Там они стали работать на телевидении: журналистика отнимала все свободное время молодоженов, их отношения разваливались, поэтому спустя восемь лет брака они решили расстаться.

Мария Вердникова ФОТО: Личный архив бывшей супруги

Нана Кикнадзе

С актрисой Гордон прожил семь лет — официально они не были женаты. Они познакомились в Нью-Йорке и, кстати, во времена, когда Александр был еще мужем Марии Вердниковой.

Отношения у пары были сложными. В интервью изданию «7 дней» Нана вспоминала, что Гордон был ревнивым и контролировал каждый ее шаг.

«Он вообще очень любил Толкиена и иногда, обращаясь ко мне, повторял по-английски голосом этого странного существа Голлума: «Моя прелесть... моя прелесть». А если серьезно, то порой я чувствовала, что он относится ко мне как к своей вещи, которую страшно боится потерять. Саше надо было каждую секунду знать, где я, что со мной, что я делаю. Так продолжалось все семь лет, пока мы были вместе: до самого конца, до последнего дня под контролем было каждое мое перемещение, каждый шаг. Казалось, если меня нет рядом с ним — он просто дышать не может. И это не метафора. Так на самом деле было»

Нана Кикнадзе ФОТО: personastars.com

Екатерина Гордон

Брак был скандальным и к тому же на виду у прессы. 20-летняя Катя Прокофьева вышла замуж за 36-летнего Александра Гордона, несмотря на протесты отца телеведущего — тому уж очень не нравилась девушка. И, видимо, стоило журналисту послушаться отца, потому что союз был и правда неудачным. Катя и Александр постоянно ссорились и в итоге приняли решение расстаться. Позже экс-супруга скажет, что этот брак стал для нее большим стрессом.

«Этот брак для меня был стрессом. Я попала в публичную среду — и люди меня жрали, а я не знала, как себя вести. И не было рядом человека, который бы мне подсказал, защитил. Саша был занят своей карьерой. Постоянно появлялись тетки из его жизни, которые предрекали скорый финал нашим отношениям».

Екатерина Гордон ФОТО: legion-media.ru

Нина Щипилова

Нина была 18-летней студенткой Александра Гордона, поэтому, чтобы не привлекать внимание СМИ, журналист без пышного торжества расписался со своей возлюбленной. И только через год представил свою жену публике.

Увы, и этот брак был несчастливым. Причиной для развода стала измена Александра Гордона, который сходил налево к журналистке Лене Пашковой, и та забеременела от него. Нина тут же подала на развод.

Нозанин Абдулвасиева

Нозанин — внучка режиссера театра и кино Валерия Ахадова и дочка кинопродюсера Абдулы Абдулвасиева. С Александром Гордоном она познакомилось, будучи студенткой ВГИКа. Познакомилась пара на съемках сериала «Умник». Ведущий сыграл в шоу главную роль, а девушка приехала на съемочную площадку, чтобы сделать репортаж. Пара поженилась в 2014 году. У Гордона и Абдулвасиевой двое детей: 6-летний Александр и 3-летний Федор.

Вместе пара была шесть лет, и их отношения казались идеальными. Что послужило причиной для развода — неизвестно.