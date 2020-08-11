ГАЛЕРЕЯ ⟩ Коронавирус, корона — уйди с нашего района! Зачем сотни людей расселись и разлеглись на Ратушной площади в Тарту?!

В девять часов вечера на площади было много людей, но стулья были размещены с гораздо большим расстоянием друг от друга, чем обычно. До начала программы остается час, может показаться, что в этом году зрителей будет совсем мало. Но за несколько минут до того, как часы пробили 10 вечера, набежали люди, особенно влюбленные парочки, также были заняты места в близлежащих ресторанах и кафе. Счастливчикам удалось прилечь, а некоторые решили смотреть фильм стоя.

«Я подумала, что буду разумной, и пойду на фестиваль. Сейчас ситуация не такая страшна, что нужно всё немедленно ограничивать», — прокомментировала Андреа Лаар, завсегдатай фестиваля Tartuff.

А вот и долгожданное начало фестиваля! Публику развлекают концертом эстонская певица Маарья Нуут и музыкант Хендрик Кальюярв. Первым фильмом романтического фестиваля стала картина бразильского режиссера Карима Айнуза — «Невидимая жизнь Эвридики» 2019 года.

Корреспонденты тартуского филиала Postimees не заметили, чтобы люди переживали из-за коронавируса. Они полной грудью вдыхали вечерний воздух этим романтическим вечером в самом сердце города студентов. «Я несколько лет подряд сюда хожу. Tartuff — неотъемлемая часть летней жизни в городе Тарту. Я была уверена, что увижу здесь много друзей и знакомых», — сказала Паула Пютсепп.

Некоторые зрители были очень разгоряченными, а в барах и ресторанах то и дело напоминали пришедшим гостям, что продажа алкогольных напитков будет приостановлена в 23:00.

Мэр города Тарту Урмас Клаас в приветственной речи сказал, что город Тарту и фестиваль Tartuff совершенно неразделимы.

Фестиваль романтических фильмов в этом городе проходит до 15 августа и уже в 15-й раз. Всего будет показано 17 картин о любви разных видов.