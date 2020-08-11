Вт, 11.08.2020
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Таллинн в необычном ракурсе, секс и убийство перед началом Второй мировой войны СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Исполнительницу хита «Ягода-Малина» нашли в Москве с пробитой головой

Валентина Легкоступова.

ФОТО: Официальный сайт Валентины Легкоступовой val-legkostupova.narod.ru

По предварительным данным, у Валентины Легкоступовой отек мозга.

Певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-Малина», обнаружили с пробитой головой в ее собственной квартире. По предварительным данным, звезда сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. У нее диагностирован отек мозга.

По уточненной информации 5-tv.ru, госпитализирована звезда 90-х еще 9 августа. Предварительно, дочь доставила ее в наркологическую больницу, а той же ночью Легкоступову перевезли в неврологию, где ей была сделана трепанация черепа.

Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

По некоторым данным, она в последнее время сильно отдалилась от родственников, после конфликта ее нового мужа Юрия Фирсова с ее сыном. Семья певицы встала на сторону сына. Легкоступова практически перестала отвечать на звонки, либо подходила достаточно редко. А когда за несколько дней до трагедии она совсем перестала выходить на связь, то к ней поехала дочь. Девушка обнаружила мать и ее нового супруга, предварительно, в неадекватном состоянии.

НАВЕРХ