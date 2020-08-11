Вт, 11.08.2020
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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Никогда не показывайте эти фотографии своей матери! В Пярну прошел сумасшедший фестиваль обнаженных тел

От одной из главных улиц города Пярну - Супелузе - нас отделяет всего каких-то 20-30 метров, именно здесь в субботу поздно вечером прошел фестиваль уличного искусства - рисовали прямо на обнаженных телах. Группировка Non Grata этой ночью устроила здесь сумасшедшее шоу, которое так и не выходит из головы. 

Сотни метров живого искусства в самом центре курортного города! Десятки людей из Эстонии и соседних стран приехали сюда на традиционный фестиваль IN Graafika, чтобы похвастаться своими успехами и достижениями в этой области. Расположился фестиваль на большой территории - прямо до памятника Лидии Койдулы, передает издание Pärnu Postimees

Этой ночью было здесь всё: и огонь, и чудовища, и обнаженные тела! Лучше не показывайте данную галерею своей матери! 

Смотреть фото можно вверху новости! 

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