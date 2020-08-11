БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Никогда не показывайте эти фотографии своей матери! В Пярну прошел сумасшедший фестиваль обнаженных тел

От одной из главных улиц города Пярну - Супелузе - нас отделяет всего каких-то 20-30 метров, именно здесь в субботу поздно вечером прошел фестиваль уличного искусства - рисовали прямо на обнаженных телах. Группировка Non Grata этой ночью устроила здесь сумасшедшее шоу, которое так и не выходит из головы.