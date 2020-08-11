ШОПОГОЛИКАМ И МОДНИЦАМ - СЮДА ⟩ В Юрмале открывается крутой аутлет-городок, где можно купить брендовые вещи с огромной скидкой!

Поскольку аутлет открывается в непростое время, когда большинство массовых мероприятий отменены из-за коронавируса, то никакого торжественного открытия не будет. Праздник состоится, но продлится не один день, а целых две недели, на протяжении которых будут действовать специальные предложения и каждый сможет найти без спешки любимые бренды по лучшей цене и получить удовольствие от отдыха и шопинга на ярких «средиземноморских» улочках, свежем приморском воздухе и на уютных террасах кафе и ресторанов.

Аутлет-городок в Юрмале ФОТО: Промо

«Мы сосредоточили внимание на соблюдении новых правил и норм поведения, чтобы гарантировать безопасность покупателям, сотрудникам и арендаторам. Уникальность объекта заключается в том, что в аутлет-городке нет общих коридоров и холлов с единой системой вентиляции. Каждый магазин или ресторан имеет свой собственный вход с улицы и независимый микроклимат вентиляции и кондиционирования»,- говорит Андрей Дозорцев, член правления компании Outletico, девелопера проекта.

С первого дня открытия в Via Jurmala Outlet Village будет представлено более 100 всемирно известных брендов. Среди них: Guess, Puma, Tommy Hilfiger, Ecco, Stefanel, Ermenegildo Zegna, Levi’s, Mustang, Lee Wrangler, NS King, Sizeer, Crocks, Billionaire, Burberry, Brunello Cucinelli, Pako Lorente, Napapijri и многие другие.