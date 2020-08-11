Павел Глоба: на три знака Зодиака во второй половине августе деньги польются рекой

Кого же ждет покровительство Вселенной и богатство?

Близнецы

Близнецов в конце лета ждет резкий подъем в карьере, что, конечно, обеспечит приток денег. Будут решены накопленные задачи, решатся давние вопросы, все станет ясным и понятным.

Причем случится это не спонтанно, а взвешенно и разумно. Это не будет какая-то энергетическая волна, которая накроет Близнецов. Их настигнет просветление, понимание всего происходящего вокруг.

Павел Глоба настоятельно советует этому знаку прислушиваться к своему внутреннему голосу и не обращать слишком много внимания на мнения окружающих людей.

Рассудительные поступки вместе с обострившейся интуицией помогут Близнецам привлечь больше удачи в свою жизнь и благоприятных событий.

Стрелец

Стрельцу Павел Глоба советует не зацикливаться на деньгах в конце лета и направить все свои силы на духовные аспекты жизни, отношения с людьми и личное развитие.

Как только это произойдет, и Стрелец «переключится» с материальных мыслей, деньги сами начнут активно приходит в его жизнь.

Не стоит обращать внимания на мелкие неприятности, которые могут случаться в августе.

Они не принесут серьезного ущерба, но если придать им много важности, они могут повлечь за собой даже депрессивное настроение.

Очень поднимет настроение какой-то неожиданный щедрый подарок.

Только позитивный настрой и умение получать удовольствие от жизни и от всего, что в ней происходит, принесет Стрельцу значительное обогащение.

Скорпион

Скорпиону нужно обязательно отдохнуть. Вторая половина августа – это идеальное время для отпуска. Павел Глоба считает, что залог финансового успеха для этого знака – это полная энергетическая перезагрузка.

Большую роль в обогащении Скорпиона сыграет его вторая половинка. Поддержка, советы, просто забота и любовь придадут сил и помогут идти верным путем.

Даже такому сильному и независимому знаку иногда нужно, чтобы рядом кто-то был.

Нужно взять максимум от отдыха и полностью насладиться покоем. Отличным решением будет кардинальная смена обстановки: новые лица, новые места, возможно, даже незнакомый язык.