УХ ТЫ! ⟩ Видео: похудевшая Лолита в бикини приняла развратную позу

Сегодня 56-летняя Лолита Милявская опубликовала провокационный ролик, на котором предстала в открытом купальнике. Артистка встала на стул, объяснив, что собирается снять и постирать шторы, но неожиданно перевела разговор на другую тему. «Когда ты видишь в руках карниз, почему-то думаешь: «Я молоденькая и могла бы еще показать…» — говорила она, демонстрируя откровенную позу из стриптиза.

Впрочем, исполнительница быстро пришла в себя и отметила, что о таких фантазиях во время уборки стоит забыть. «Нет! Лучше нагнуться и пойти в машинку все забросить», — как всегда с юмором заключила Милявская.

Поклонники оценили шутку и не удержались от комплиментов. «Вы такая стройненькая. Супер!»; «Лолита, вы шикарная женщина»; «Вот это развод человеку пошел на пользу! Браво, Милявская. Просто лучшая. Дальше — больше!» — пишут пользователи Сети.

К слову, артистка признавалась: похудеть действительно удалось благодаря расставанию с Дмитрием Ивановым. Певица часто баловала избранника аппетитными блюдами, поэтому и сама набрала лишние килограммы. Кроме того, звезда объясняла, что такие перемены связаны также с разрешением психологических проблем. «За год я сузилась, и это закономерно. Никаких диет. Самое главное — избавление от всего ненужного, в том числе от людей. Потому что все они носят характер раздражителей. Я почистила круг приблизительно на пять-шесть человек, причем без капли сожаления!» — поделилась секретом певица.

Заняться внешним видом ее также подстегивает новый роман с обеспеченным мужчиной. Лолита открыто заявляла, что между ними хоть и нет страстных отношений, зато они абсолютно честны друг с другом. По словам звезды, кавалер настолько хорош, что она даже готова пойти с ним под венец, несмотря на пять провальных браков.

«Кипятком друг от друга не писаем — нам же не по 18 лет. И бабочки в животе — это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж — пойду. Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным», — говорила она.