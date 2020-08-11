В Сети появилось первое видео с разоблачением Ефремова: актер сидел за рулем в момент смертельного ДТП

Как отметил в интервью ТАСС Добровинский, ранее он утверждал, что «есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сиденья».

На видео видно, что сразу после столкновения Михаил Ефремов выходит из водительской двери автомобиля Jeep Grand Cherokee, более никто из автомобиля не вышел.

Также после ДТП к машине подходят несколько человек. Другие очевидцы ставят на колеса перевернувшуюся машину Захарова. «На прошлой неделе я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сидения. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлён тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сиденья) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля», — заявил адвокат.

Дело актера рассматривает Пресненский суд Москвы. На прошлой неделе состоялись три заседания, на которых защита актера пытается доказать, что его могло и не быть за рулем. Следующее заседание назначено на 11 августа.

Адвокат актера Эльман Пашаев поставил под сомнение, что за рулем машины был Ефремов. Он также заявил, что у него есть доказательства невиновности артиста. Сам Ефремов отказался от признания вины, так как ничего не помнит.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице.