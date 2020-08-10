ФОТО ⟩ Парень отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет

Пользователь ресурса Reddit под ником Pooontangclan3 показал, как изменилась его внешность после отказа от алкоголя и наркотиков. Мужчина опубликовал две фотографии, сделанные с разницей в пять лет. В комментариях к его посту многие юзеры удивились, насколько лучше он стал выглядеть, сообщает Сегодня.