ФОТО ⟩ Парень отказался от алкоголя и наркотиков: как он изменился спустя пять лет

Пользователь ресурса Reddit под ником Pooontangclan3 показал, как изменилась его внешность после отказа от алкоголя и наркотиков. Мужчина опубликовал две фотографии, сделанные с разницей в пять лет. В комментариях к его посту многие юзеры удивились, насколько лучше он стал выглядеть, сообщает Сегодня.
«Пять лет назад я отказался от алкоголя и наркотиков. Все еще учусь, как нужно улыбаться», – указано в подписи к фотографиям.
Комментаторы подчеркнули, что за это время внешность героя снимков изменилась в лучшую сторону. Многие отметили, что он в целом выглядит очень привлекательно, а также признали, что трезвость идет на пользу.
«Ты модель, братан», «У тебя очень красивые брови», «Невероятно проникновенные глаза», «Ты – молодец, так держать», «Парень, я горжусь тобой! Ты на правильном пути», – пишут пользователи Сети в комментариях.