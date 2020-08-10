Пн, 10.08.2020
ST1M ⟩ Жизнь в Эстонии превратила брутального российского рэпера в милого мужа СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

курьезное видео ⟩ Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды

Корова. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Sander Ilvest

Коровы ворвались в кадр во время прямого включения ведущей прогноза погоды Лауры Тобин в программе «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте утреннего шоу. Об этом пишет «Сегодня».

Отмечается, что репортаж Тобин привлек «любопытных зрителей». Одна из коров едва не сбила камеру.

«Она была очень большой! Нюхала все вокруг. Пришла, чтобы посмотреть, что происходит», – рассказывает телеведущая. Тобин при этом удалось довести включение до конца.

«Берегись быков, Лаура», «Блестящий. Лаура, у тебя лучшая в мире работа», «Чертовски весело», «Надеюсь, что ты в безопасности», «Берегись, Лаура, они могут тебя достать», – пишут в комментариях пользователи Сети.

НАВЕРХ