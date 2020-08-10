курьезное видео ⟩ Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды

Отмечается, что репортаж Тобин привлек «любопытных зрителей». Одна из коров едва не сбила камеру.

«Она была очень большой! Нюхала все вокруг. Пришла, чтобы посмотреть, что происходит», – рассказывает телеведущая. Тобин при этом удалось довести включение до конца.

🐄 For those saying don«t go into a field with cows-There were no cows when they arrived!

🐄 The babies were small but the mummies were big-They we»re just curious!

🐄 I think cows are the most beautiful animal but not when they try to eat your coat🤣 https://t.co/DygcvwYqSj — Laura Tobin (@Lauratobin1) August 7, 2020