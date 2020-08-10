курьезное видео ⟩ Коровы неожиданно ворвались в прямой эфир прогноза погоды

Коровы ворвались в кадр во время прямого включения ведущей прогноза погоды Лауры Тобин в программе «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте утреннего шоу. Об этом пишет «Сегодня».
Отмечается, что репортаж Тобин привлек «любопытных зрителей». Одна из коров едва не сбила камеру.
«Она была очень большой! Нюхала все вокруг. Пришла, чтобы посмотреть, что происходит», – рассказывает телеведущая. Тобин при этом удалось довести включение до конца.
🐄 For those saying don«t go into a field with cows-There were no cows when they arrived!— Laura Tobin (@Lauratobin1) August 7, 2020
🐄 The babies were small but the mummies were big-They we»re just curious!
🐄 I think cows are the most beautiful animal but not when they try to eat your coat🤣 https://t.co/DygcvwYqSj
«Берегись быков, Лаура», «Блестящий. Лаура, у тебя лучшая в мире работа», «Чертовски весело», «Надеюсь, что ты в безопасности», «Берегись, Лаура, они могут тебя достать», – пишут в комментариях пользователи Сети.