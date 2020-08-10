ВИДЕО ⟩ У китаянки из-за загадочной болезни постоянно растет живот

У 36-летней Хуан Госянь, жительницы китайской провинции Гуйчжоу, из-за загадочной болезни живот раздулся до аномальных размеров. Это мешает женщине ходить, спать, а также ухаживать за сыном и дочерью. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на издание Daily Mail.

По словам Госянь, живот начал расти два года назад, а сейчас уже весит 20 килограммов. Обследования показали, что женщина страдает от рака яичников, цирроза печени, а также аномального скопления жидкости в брюшной полости и грудной клетке. Однако медики пока не могут установить точную причину непрерывного вздутия живота.