УХ ТЫ ⟩ Пакистан накрыло мощное цунами в... 10 миллиардов деревьев!

В 2019 году в Пакистане начала воплощаться в жизнь масштабная инициатива «Цунами из 10 миллиардов деревьев», цель которой — вернуть в страну леса и озеленить пустынные территории. Недавно в сети появились поражающие воображение видеозаписи, рассказывающие, как далеко продвинулись пакистанцы в озеленении страны.

Was a treat to visit #BallokiNatureReserve #Lahore after a year - #PMIK @ImranKhanPTI inaugurated this in 2019 as part of #10BillionTreeTsunami and the plantation results in a year are phenomenal - #Change and #NayaPakistan IA pic.twitter.com/H8dtvRDXty — Malik Amin Aslam (@aminattock) July 31, 2020

Советник министра по климату пакистанского правительства побывал в национальном парке Баллоки, где реализуется инициатива «Цунами из 10 миллиардов деревьев», и опубликовал видео, сравнивающее парк в 2019 и в 2020 году.

«Было истинным удовольствием посетить парк Баллоки год спустя, — написал советник министра. — Изменения просто феноменальны!»

Инициатива «Цунами из 10 миллиардов деревьев» была выдвинута и профинансирована правительством Пакистана. Пакистанцы планируют во время программы посадить в стране 10 миллиардов деревьев за пять лет, чтобы сохранить гибнущие леса, увеличить площадь зеленых насаждений в стране, предотвратить эрозию почвы и защитить природу.

На сегодня в рамках программы высажено уже 350 000 гектаров зеленых насаждений. За весну 2020 года планировалось также высадить 250 миллионов саженцев, однако удалось ли добиться поставленной цели в ходе пандемии коронавируса, пока неясно.

В проекте участвует 27 территориальных образований в 3 регионах страны, и во многих из них ход проекта можно уже сейчас увидеть собственными глазами.

Уже сейчас благодаря программе в стране созданы 3500 зеленых зон. Помимо озеленения страны, проект создает тысячи рабочих мест, что очень важно для Пакистана, где за время пандемии заработок большинства фермеров упал ниже прожиточного минимума Как пишет Малик Амин Аслам, более 500 гектаров в этом сезоне было засажено местными видами деревьев и кустарников, в том числе эндемичными медоносами, которые помогут нарастить производство меда.

«Цунами в 10 миллиардов деревьев» стало очередным массовым проектом озеленения, подобные которому программы реализуются во многих странах. Так, в Эфиопии активисты провели кампанию, в результате которой за 12 часов общими усилиями неравнодушные граждане посадили 350 миллионов саженцев. А в Индии не так давно 1,5 миллиона волонтеров по всей стране совместными усилиями высадили 66 миллионов деревьев