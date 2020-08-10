ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЬВА ⟩ ТОП-5 эстонских знаменитостей, родившихся под знаком Льва

10 августа отмечают Всемирный день льва. Праздник широко известен в Африке, где по его случаю даже проходят торжества. А портал Limon.ee собрал ТОП-5 знаменитостей из Эстонии, рожденных под знаком Льва.
Как известно, Лев - огненный знак, а значит - горячий, темпераментный и деятельный. Человек, рожденный под этим знаком Зодиака стремится к успеху и популярности.
Лев великодушен, решителен и храбр. Самообладание и амбициозность являются сильными чертами этого знака. Не равнодушен к вниманию, лести и роскоши.
Предлагаем вам ТОП-5 эстонских знаменитостей, рожденных в конце июля - первой половине августа под знаком Лев.
Сюнне Валтри, певица, 25 июля
Мартин Репинский, политик, 6 августа
Элиза Колк, певица, 14 августа
Ника Марула, певица, 15 августа
Константин Васильев, футболист, 16 августа