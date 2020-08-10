Пн, 10.08.2020
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЬВА ⟩ ТОП-5 эстонских знаменитостей, родившихся под знаком Льва

Константин Васильев

ФОТО: Eero Vabamägi

10 августа отмечают Всемирный день льва. Праздник широко известен в Африке, где по его случаю даже проходят торжества. А портал Limon.ee собрал ТОП-5 знаменитостей из Эстонии, рожденных под знаком Льва.

Как известно, Лев - огненный знак, а значит - горячий, темпераментный и деятельный. Человек, рожденный под этим знаком Зодиака стремится к успеху и популярности.

Лев великодушен, решителен и храбр. Самообладание и амбициозность являются сильными чертами этого знака. Не равнодушен к вниманию, лести и роскоши.

Предлагаем вам ТОП-5 эстонских знаменитостей, рожденных в конце июля - первой половине августа под знаком Лев.

Сюнне Валтри, певица, 25 июля

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мартин Репинский, политик, 6 августа

Элиза Колк, певица, 14 августа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ника Марула, певица, 15 августа

Константин Васильев, футболист, 16 августа

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