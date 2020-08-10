ПРАВДА ВСКРЫЛАСЬ! ⟩ Действительно ли Тимати летает эконом-классом?

36-летнего Тимати заметили в салоне самолета эконом-класса. Многие сразу же предположили, что рэпер решил экономить, ведь его доходы существенно упали с тех пор, как он покинул собственный лейбл Black Star.

Однако в личном блоге артист поделился свежими кадрами, на которых видно — он передвигается на частном джете. Тимати заснял вид из иллюминатора и показал, как дочь Алиса, расположившись в удобном кресле, «сидит» в телефоне. Оказалось, отпуск закончился, звездная семья отправилась домой.

К слову, в этот раз Тимати отдыхал без Анастасии Решетовой и сына Ратмира. Модель еще в середине июля отправилась в Сен-Тропе. Молодая мама остановилась в особняке отца музыканта — бизнесмена Ильдара Юнусова. «Увезла Булку к дедушке на юг. Когда назад — непонятно. Наверное, когда высплюсь на месяцы вперед и отдохну от всех и всего», — говорила избранница рэпера.

Поговаривают, что в отношениях Тимати и Решетовой не все так гладко. Недавно модель опубликовала пост, в котором намекнула на семейные проблемы. «В моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я это знаю», — откровенничала Анастасия.

Пользователи Сети предположили, что возлюбленные серьезно поссорились, поэтому они и решили отдохнуть порознь. Но позже Решетова объяснила, почему же улетела на юг Франции без певца. «Конечно, было бы прекрасно, если бы он тоже проводил время с ребенком сейчас, но они были вместе все последние месяцы. А дедушку и его семью Ратмир давно не видел и, тем более, они нас давно звали к себе. В тоже время Тим с мамой и Алисой не могут прилететь в Сен-Тропе, решили в этом году разлететься. Получается, отдыхаем друг от друга. Тоже полезно», — отмечала модель в личном блоге.