Никому не покажу: семь российских звезд, которые скрывают своих детей

В день рождения сына Алсу (10 августа Рафаэль отметит свой четвертый день рождения) «Летидор» рассказывает об особо скрытных звездных персонах, которые дорожат приватностью семьи настолько, что до сих пор не показали фанатам своих детей.

Алсу

Своим желанием не показывать наследника Алсу не удивила публику, ведь певица и старших детей долгое время не представляла поклонникам. Поэтому можете не разыскивать маленького Рафаэля на фотографиях в Инстаграме его мамы. Максимум, что вы найдете, — фото со спины или кадр, где глаза ребенка закрыты стикером в виде солнцезащитных очков.

Поклонники уже настолько рьяно атакуют любимую певицу расспросами о мальчике, что Алсу посвятила этой теме отдельный эфир в Инстаграме. «Я хочу еще раз всем сказать: мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине шесть лет. И никто не удивлялся. Я всем сказала, что я не готова сейчас показывать ребенка и в этом скрывается весь секрет. Никуда я его не спрятала. Просто он слишком маленький. Когда подрастет и захочет сказать всем «привет», тогда он это и сделает», — обосновала свою точку зрения Алсу.

Виктория Дайнеко

Викторию Дайнеко фанаты не реже забрасывают вопросами о дочери. И это не удивительно, ведь артистка стала мамой почти пять лет назад (в октябре 2015 года), но до сих пор никто точно не знает, как зовут девочку!

Победительница «Фабрики звезд 5» показывала праздники, организованные в честь малышки, рассказывала о ее увлечениях и о том, что кроха очень любит песни своей знаменитой мамы, хвасталась кадрами, сделанными дочерью, но не более того.

Певица признавалась, что тяжело воспринимает критику и пристальное внимание к своей персоне. Она считает, что в случае публикации фото дочери малышку заденет волна комментариев (не всегда положительных) от людей.

Некоторое время назад в СМИ стали появляться слухи, что единственную дочь Виктории Дайнеко зовут Лидия, но в своих интервью артистка не подтверждала эту информацию.

«Я никому в этом не признаюсь. Конечно, я не заставляю дочь придумывать себе другое имя, когда люди с ней знакомятся. Просто я решила, что ее жизнь — это ее жизнь. Когда она захочет представиться и рассказать о себе общественности, она обязательно это сделает. А до тех пор я бы не очень хотела вмешиваться в ее судьбу и принимать за нее такие решения. Нет, это не какая-то вселенская тайна, и все близкие люди в курсе, просто я не хочу делать это публичным вопросом», — говорила звездная мама в эфире Радио Romantika.

Юлия Ковальчук