ФОТО ⟩ Хайп на обнаженке: расставшаяся с Харламовым Асмус продолжает шутить в стиле «Текста»

Так, сегодня она опубликовала фотографию, на которой обнаженная сидит в ванной, полной воды. «Развелась, чтобы эту фотку выложить», — пошутила звезда сериала «Интерны».

Кроме этого, Асмус поставила множество хештегов, которые вызвали улыбку у поклонников «не рыжая, но бесстыжая», «харлашку жалко», «покайся, дочь моя», «уже не знает, как себя продать» и другие.

Поклонники разделились на два лагеря — одни считают, что 32-летняя Кристина хайпится на разводе, другие же поняли юмор актрисы и оценили ее шутки. «Всем бы так разводиться», «Грустно, что они расстались, но смешно от их поведения», «Хочу быть как Асмус и Харламов», — пишут в социальных сетях.

Отметим, что информация о расставании актрисы и шоумена появилась в конце июня. Тогда они одновременно опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что разводятся. Причем, решение вынашивалось уже давно. Подписчики не сразу поверили в реальность происходящего — некоторые даже предположили, что это розыгрыш в рамках шоу Comment Out, но все оказалось правдой.

Звезды не дают интервью и не особенно комментируют развод, хотя Гарик Харламов в социальных сетях написал о том, что появилось много «друзей» и «директоров», которые дают непроверенную информацию и врут публике. Кроме того, он опроверг связь с Яной Кошкиной, хотя несколько Telegram-каналов посчитали, что он встречается со звездой ТНТ.