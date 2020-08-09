ФОТО ⟩ Хайп на обнаженке: расставшаяся с Харламовым Асмус продолжает шутить в стиле «Текста»

История с расставанием Кристины Асмус и Гарика Харламова до сих пор не дает покоя поклонникам, многие не верят, что любимая пара ожидает процедуры развода. Но актриса не устает доказывать, что теперь она в статусе разведенной женщины, передает Starhit.ru.
Так, сегодня она опубликовала фотографию, на которой обнаженная сидит в ванной, полной воды. «Развелась, чтобы эту фотку выложить», — пошутила звезда сериала «Интерны».
Кроме этого, Асмус поставила множество хештегов, которые вызвали улыбку у поклонников «не рыжая, но бесстыжая», «харлашку жалко», «покайся, дочь моя», «уже не знает, как себя продать» и другие.
Поклонники разделились на два лагеря — одни считают, что 32-летняя Кристина хайпится на разводе, другие же поняли юмор актрисы и оценили ее шутки. «Всем бы так разводиться», «Грустно, что они расстались, но смешно от их поведения», «Хочу быть как Асмус и Харламов», — пишут в социальных сетях.
Отметим, что информация о расставании актрисы и шоумена появилась в конце июня. Тогда они одновременно опубликовали в социальных сетях сообщение о том, что разводятся. Причем, решение вынашивалось уже давно. Подписчики не сразу поверили в реальность происходящего — некоторые даже предположили, что это розыгрыш в рамках шоу Comment Out, но все оказалось правдой.
Звезды не дают интервью и не особенно комментируют развод, хотя Гарик Харламов в социальных сетях написал о том, что появилось много «друзей» и «директоров», которые дают непроверенную информацию и врут публике. Кроме того, он опроверг связь с Яной Кошкиной, хотя несколько Telegram-каналов посчитали, что он встречается со звездой ТНТ.
Асмус же пока лишь отшучивается по поводу развода — недавно она показала ролик, на котором овучивает интимную сцену. «После развода оргазм только такой», — написала Кристина.
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