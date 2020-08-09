«Никаких дворцов на Рублевке у нас нет»: Жуков публично отчитался о своих доходах

На этом источники дохода Сергея Жукова не заканчиваются. Плюс ко всему, музыкант создал небольшую компанию по разработке компьютерных игр и открыл собственную курортную резиденцию в Подмосковье.

На данный момент годовой доход звезды 90-х оценивают в пять миллионов долларов в год. Сергей Жуков автоматически вошел в список самых успешных предпринимателей России и расположился на 11 месте.

Чаще всего подобный успех сопровождается большим количеством осуждения. Вот и Сергею Жукову в свое время досталось от многочисленной аудитории. Поклонники стали расспрашивать кумира о суммах, которые он зарабатывает.

Чтобы предотвратить появление сплетен и бессмысленных догадок, солист группы «Руки вверх!» решил самостоятельно написать о своих доходах. По словам артиста, у него нет большого количества недвижимости и предметов роскоши.

Сергей Жуков признался, что около 23 лет снимал квартиру и только в прошлом году решился на покупку собственной жилплощади в ипотеку. Более того, певец заявил, что рейтинг составлен несправедливо, так как там были отражены исключительно доходы, в то время как расходы звезды остались незамеченными.

Никаких дворцов и загородных фазенд на Рублевке у нас нет. Реалии они другие. Мы очень много работаем и вкладываем в наши концерты и клипы, чтобы радовать своих слушателей

— заверил Сергей Жуков.