«Никаких дворцов на Рублевке у нас нет»: Жуков публично отчитался о своих доходах

Сейчас Сергей Жуков зарабатывает намного больше, чем в тот период, когда он был на пике своей популярности. Солист легендарной группы «Руки вверх!» не только руководит продюсерским центром, но и владеет сетью ресторанов, баров и кондитерских, передает Dni.ru.
На этом источники дохода Сергея Жукова не заканчиваются. Плюс ко всему, музыкант создал небольшую компанию по разработке компьютерных игр и открыл собственную курортную резиденцию в Подмосковье.
На данный момент годовой доход звезды 90-х оценивают в пять миллионов долларов в год. Сергей Жуков автоматически вошел в список самых успешных предпринимателей России и расположился на 11 месте.
Чаще всего подобный успех сопровождается большим количеством осуждения. Вот и Сергею Жукову в свое время досталось от многочисленной аудитории. Поклонники стали расспрашивать кумира о суммах, которые он зарабатывает.
Чтобы предотвратить появление сплетен и бессмысленных догадок, солист группы «Руки вверх!» решил самостоятельно написать о своих доходах. По словам артиста, у него нет большого количества недвижимости и предметов роскоши.
Сергей Жуков признался, что около 23 лет снимал квартиру и только в прошлом году решился на покупку собственной жилплощади в ипотеку. Более того, певец заявил, что рейтинг составлен несправедливо, так как там были отражены исключительно доходы, в то время как расходы звезды остались незамеченными.
Никаких дворцов и загородных фазенд на Рублевке у нас нет. Реалии они другие. Мы очень много работаем и вкладываем в наши концерты и клипы, чтобы радовать своих слушателей
— заверил Сергей Жуков.
Артист отметил, что большая часть его дохода уходит не в семейный бюджет, а в карманы его коллег и участников команды.
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А вас часто спрашивают, сколько у вас денег? Меня – часто. Особенно после каждого списка «Самых богатых звезд» начинают сыпаться вопросы «Вот ты богатый! А сколько у тебя домов? А сколько у тебя квартир?» Развею все слухи: квартира у Жуковых одна. И, не поверите, купили мы её только в прошлом году! До этого 23 года я жил в Москве на съемных квартирах. Но в 2020м, как раз перед карантином, мы, наконец, переехали в квартиру, о которой мечтали. Только успели перевезти все вещи, как объявили самоизоляцию, и мы изолировались со всеми своими коробками. Квартиру купили не без помощи ипотеки. Мне кажется, что многие так поступают. Особенно теперь, когда объявили о новой программе гос.поддержки и снижению ставок. Я знаю, что для многих ипотека стала реальной возможностью завести собственный дом или квартиру. И радуюсь новостям, что в стране выдача ипотеки вернулась к «докарантинному» уровню. Новые дома продолжают строиться, а люди радоваться собственному жилью. Посмотрел ставки – сейчас они даже ниже, чем, когда мы покупали. Знали бы заранее – могли бы еще сэкономить. Так что никаких дворцов и загородных фазенд на Рублевке у нас нет. Реалии они другие. Все эти рейтинги очень условны. Они учитывают доходы, но совсем не берут в расчёт расходы. Мы очень много работаем, на наши концерты ходит очень много людей, и мы этому, безусловно рады, но мы и вкладываем в наши концерты и клипы очень немало. К примеру, в нашем гастрольном туре задействовано 170 человек, 36 тонн оборудования, 170 киловатт звука, множество света и пиротехники, и всё это ради того, чтобы зрители, пришедшие на концерт «Руки Вверх!» непременно сказали «Вау! Это было круто!» А вы соскучились по нашим концертам?